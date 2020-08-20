AK Parti "Ayvalık'ta Gür, Gömeç'te Uslu" dedi - Son Dakika

AK Parti "Ayvalık'ta Gür, Gömeç'te Uslu" dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yeni ilçe başkanlarını belirledi.

AK Parti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yeni ilçe başkanlarını belirledi. Buna göre Ayvalık'ta Ali Gür, Gömeç'te ise Eşref Uslu'ya görev verildi.

Kısa bir süre önce Ayvalık ve Gömeç il başkanlarının istifa etmesi nedeniyle önceki gün Ayvalık İlçe Başkanlığı için; Ali Gür, Mustafa Güren, Hasan Güneş ve Hasan Baysal'ı, Gömeç iİlçe Başkanlığı için ise; Ahmet Şahin, Eşref Uslu ve Hakan Gürtepe'nin başkente davet edildi.

AK Parti Genel Merkez'inde; Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Balıkesir il yöneticileri, AK Parti Balıkesir milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Ayvalık İlçe Başkanlığı'na Ali Gür, Gömeç İlçe Başkanlığı'na ise Eşref Uslu atandı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı görevine layık görülen ilçenin tanınmış eğitimcisi ve turizmcilerinden Ali Gür, öncelikli hedeflerinin Eylül ayının sonuna doğru Balıkesir genelinde tüm ilçe teşkilatlarında yapılacak kongreler olduğunu vurgulayarak, "Eylül'ün 19'undan itibaren başlayacak olan bu kongrelerede tamamen yönetimler değişecek. Ayvalık'ta da bu süreç aynı paralelde devam edecek. Bizim öncelikli hedefimiz çok iyi bir yönetim kadrosu oluşturmak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da Ayvalık'ımızın turizm ve ekonomik alanlarda yolunu açabilmek için hazırlayacağımız projeleri hayata geçirmek için ter dökeceğiz. Ancak şu aşamada önceliğimiz kesinlikle Ayvalık'ta çok güçlü ve çalışkan bir kadroyla yepyeni bir teşkilatlanmayı sağlayabilmektir. Bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin" dedi.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığı görevine getirilen Eşref Uslu' da Eylül sonunda gerçekleşecek kongrede Gömeç'te iyi bir yönetim kadrosu oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu kadroyu kurarken küskünlerimizi de kucaklayarak daha güçlü bir yönetimi oluşturmayı hedefliyoruz. İlçe yönetimimizi oluşturduktan sonra da geçmişte olduğu gibi Gömeç'imize getirdiğimiz dev yatırımlara yenilerini ekleyebilmek için projelerimizi hazırlayacak ve sadece Gömeç değil, bölgemizin kalkınması için Balıkesir milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Ayvalık, Gömeç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti 'Ayvalık'ta Gür, Gömeç'te Uslu' dedi - Son Dakika

Son Dakika

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