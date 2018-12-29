Ak Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur,...
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AK Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu'nu belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:17 Kaynak: AA
Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı
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