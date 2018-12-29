Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur,...

Ak Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur,...

1 saat önce

AK Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu'nu belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur,..., System.String[]
AK Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu'nu belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Lokman Çağrıcı, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Güncel
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