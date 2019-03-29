Son Dakika Haberleri: AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Seçim startı verildikten sonra çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Gezer ve ilçe yönetimi mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerin önemini vatandaşlara aktaran Gezer, AK Parti'ye destek istedi. Ak belediyecilik ile Diyarbakır'ın çok daha güçlü duruma geleceğini ifade eden Gezer, kentin kalkınmaya devam etmesi için belediye başkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu söyledi.

Gezer'in ziyaretlerini gören vatandaşlar da kendisine teşekkür ederek destek sözü verdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, AK Parti, Güncel
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