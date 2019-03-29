AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.
Seçim startı verildikten sonra çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Gezer ve ilçe yönetimi mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerin önemini vatandaşlara aktaran Gezer, AK Parti'ye destek istedi. Ak belediyecilik ile Diyarbakır'ın çok daha güçlü duruma geleceğini ifade eden Gezer, kentin kalkınmaya devam etmesi için belediye başkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu söyledi.
Gezer'in ziyaretlerini gören vatandaşlar da kendisine teşekkür ederek destek sözü verdi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:02 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak
İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti