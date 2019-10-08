Son Dakika Haberleri: AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı çocukları sevindirdi
Son Dakika Güncel AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı çocukları sevindirdi

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı çocukları sevindirdi

2 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı 'Dünya Çocuk Günü' etkinliği kapsamında çocuklara akvaryum gezisi yaparak yemek yedirdi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı çocukları sevindirdi, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı 'Dünya Çocuk Günü' etkinliği kapsamında çocuklara akvaryum gezisi yaparak yemek yedirdi.


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, çocukların iyi yetişmesinin geleceğe umut olduğunu söyledi. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla parti binasında çocukları kabul eden AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Uğur Erekli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir gününü çocuklara ayırdı. Gezer, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" dedi.


Gezer ve beraberindeki heyet çocuklara farklı deneyim yaşatmak için akvaryum düzenledi. Gezinin ardından çocuklarla birlikte yemek yiyen Gezer, imkanları ölçüsünde her daim çocuklara destek vereceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Dünya Çocuk Günü, Diyarbakır, AK Parti, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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