Son Dakika Haberleri: AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye bağlı Oğlaklı, Mezrik, Övündüler ve Yiğityolu köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Gezer ve beraberindekiler, seçim çalışmalarını ve projelerini vatandaşlara anlattı. Burada bir konuşma yapan Gezer, AK Parti'nin belediye anlayışını Diyarbakır'a yerleştirmek istediklerini söyledi. Gezer, "Ak belediyeciliği tüm halkımıza yaymak istiyoruz. 31 mart yerel seçimleri öncesinde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Projelerimizi, çalışmalarımı halkla paylaşıyor desteklerini istiyoruz. Onlar da bizi dinleyip, destek sözü veriyorlar" dedi.

Oğlaklı, Mezrik ve Övündüler köyü sakinleri de Gezer'in çalışmalarını beğendiklerini seçimlerde kendilerine destek vereceklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Politika
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