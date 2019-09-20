AK Parti Bağlar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından, 19'uncu Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, AK parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.



Burada konuşan AK parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, AK Parti olarak Danışma Meclisi toplantılarına çok önem verdiklerini belirtti. Gezer, "AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı olarak 19'uncu Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. Parti olarak bu tür toplantılara çok önem veriyoruz. Bütün kademeler bir birleri ile bir araya gelip sorun ve yapılması gerekenleri çok rahat bir şekilde konuşup çözüme kavuşturuyor. Desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR