Son Dakika Haberleri: AK Parti Bağlar İlçe Yönetiminden Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

AK Parti Bağlar İlçe Yönetiminden Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.

AK Parti Bağlar İlçe Yönetiminden Esnaf Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.

Bağlar ilçesi Emek Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnafın karşılaştığı sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında yaşanan sorunlarla ilgili not alan Gezer, bunları ilgili mercilerle paylaşarak çözüm konusunda yardımcı olacağını belirtti. Gezer'e ziyaretlerde Ak Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Bağlar, Ak Parti, Güncel
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