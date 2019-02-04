AK Parti Bağlar İlçe Yönetiminden Esnaf Ziyaretleri Sürüyor
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır
'ın Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.
Bağlar ilçesi Emek Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnafın karşılaştığı sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında yaşanan sorunlarla ilgili not alan Gezer, bunları ilgili mercilerle paylaşarak çözüm konusunda yardımcı olacağını belirtti. Gezer'e ziyaretlerde Ak Parti
Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu
ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: İHA
Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor
Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek