AK Parti Bahçelievler Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bahçelievler mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bahçelievler mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:48 Kaynak: AA
Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti