Son Dakika Haberleri: AK Parti Bahçelievler Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul

AK Parti Bahçelievler Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bahçelievler mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bahçelievler mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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