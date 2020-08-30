AK Parti Bahçesaray ve Çatak ilçe kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 7. Olağan Genel Kurulu toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Kız YİBO bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MKYK Üyesi ve Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak yaptı.

Programda konuşan ilçe başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray halkının son seçimlerde AK Parti'ye gösterdiği ilginin 2023 hedeflerine giderken artarak devam edeceğini söyledi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da Bahçesaray halkının partilerine son seçimlerde yüzde 65 oranında destek verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongrede, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar da birer konuşma yaparak partilerinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde, Cumali Sabırlı yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığı kongresi de Van İl Koordinatörü Parlak'ın divan başkanlığına gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kongrede yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın sahada ve masada gösterdiği dik duruş bizleri gururlandırıyor. Bu zorlu yürüyüşte 2023, 2053 ve 2071 için hedeflenen yolda hiç durmadan yürüyeceğiz." dedi.

İl Başkanı Türkmenoğlu da kongrelerin değişim, dönüşüm ve yenilenme süreci olduğunu belirterek, bu güne kadar partiye emek verenlere teşekkür etti.

Türkmenoğlu, konuşmasının ardından daha önce görev yapan Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur'a plaket verdi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Ardan Kuncu delegelerin oyunu alarak ilçe başkanlığına tekrar seçildi.