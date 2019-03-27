Son Dakika Haberleri: AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy'e Çağdaş Pazar Alanları Kazandıracağız

AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy'e Çağdaş Pazar Alanları Kazandıracağız

41 dakika önce

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy'e Çağdaş Pazar Alanları Kazandıracağız, System.String[]
AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Başkan adayı mur, "Bakırköy'e çağdaş pazar alanları kazandıracağız. Her bir pazarın altında da otopark olacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, sosyete pazarı olarak da bilinen Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Umur, pazarda alışveriş yapan halkla sohbet ederek Bakırköy için çalıştıklarını ifade etti. Mehmet Umur, pazarda meyve tezgahına geçti ve müşterilere mandalina ikram etti.

"KADIN KARDEŞLERİMİZİN EL EMEĞİNİN SATILDIĞI ÇOK GÜZEL PAZARLAR YAPACAĞIZ"

Başkan Adayı Umur, Bakırköy için projelerinden bahsederek, "Şu anda Yeşilköy pazarındayız. Bakırköy'e çağdaş pazar alanları kazandıracağız. Her bir pazarın altında da otopark olacak. ve şunu iddialı bir şekilde vaat ediyoruz. Bakırköy'e 10 bin araçlık otopark yapacağız. Bunu yaparken de tüm pazarların altında otopark olacak. Bizim çağdaş kadın kardeşlerimizin el emeğinin satıldığı çok güzel pazarlar yapacağız" şeklinde konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Mehmet Umur, AK Parti, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy'e Çağdaş Pazar Alanları Kazandıracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]