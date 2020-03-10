AK Parti Bala 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, " Türkiye'yi kapılarını açtığı için suçlayanlar ve eleştirenler, birkaç yüz binlik göçmeni barındırmaktan bile aciz vaziyettedirler." dedi.

Arslan, Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bala 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarında kongrelerin yapıldığını, il ve ilçe kongreleriyle beraber Türkiye'de yeni bir şahlanış döneminin kapılarının açılacağını belirtti.

AK Parti'nin 18 yılda dev projelere imza attığına işaret eden Arslan, "Türkiye'yi devraldığımız yerle getirdiğimiz yer arasındaki mesafe o derece büyükki bunun mukayesesini ancak gelişmiş Batı ülkeleriyle yapabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasinin ve medeniyetin beşiği" denilen Avrupa'daki ülkelerin sığınmacılara yönelik tavrını hatırlatan Arslan "Oysa onları yurtsuz, yuvasız, umutsuz bırakmanın en önemli sorumlusu, bizatihi Batı dünyasıdır." ifadesini kullandı.

Arslan, Batı'nın emperyalist ve bencil politikalarının, sömürülen ülkelerdeki insanların daha da yoksullaşmalarına yol açtığını belirtti. Arslan, insan haklarının sözle ya da demokrasi nutku atarak gerçekleşmediğini kaydetti.

Türkiye'ye sığınmacılarla ilgili akıl verenlerin ve tehditler savuran Avrupalıların, Yunanistan sınırında bir zulme imza attıklarını vurgulayan Arslan, "Türkiye'yi kapılarını açtığı için suçlayanlar ve eleştirenler, birkaç yüz binlik göçmeni barındırmaktan bile aciz vaziyettedirler." dedi.

"Bunların ülkemizin geleceğine sahip çıkma derdi yok"

Özellikle CHP tarafından " Suriye'de ne işimiz var?" sorusunun gündeme getirildiğini kaydeden Arslan şöyle devam etti:

"Şunu iddia edebilirim ki dünyadaki en tutarsız, en dengesiz, en kendini bilmez ve hatta yetersiz muhalefet maalesef bizde. Yalan, iftira, hakaret ve kötü komploculuk bu CHP zihniyetinde. Bizdeki muhalefet gerçekten akıllara zarar bir muhalefet. Bunların ülkemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkmak, ülke menfaatlerini korumak gibi bir dertleri yok. Muhalefet etme adına, Türkiye karşıtlarıyla saf tutmaktan dahi çekinmiyorlar. Avrupa ülkeleri mi, terör örgütleri mi, FETÖ mü, Esed mi, Hafter mi? Kim Türkiye karşıtı bir tavır içinde ise hemen onun avukatlığına soyunuyorlar."

Arslan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını gündemde tutanlar konusunda, "15 Temmuz'da darbeye yeltenenler, orduya AK Parti döneminde mi sızdılar? 17-25 Aralık hukuk darbesini yapmaya kalkan savcıları biz mi vazifeye başlattık? MİT Müsteşarımızı tutuklamaya kalkan polisler, AK Parti döneminde mi memuriyete girdiler? Tabii ki hayır. Biz 2002'de iktidara geldiğimizde devletin her kesim tarafından istila edildiğini, adeta kuşatılmış bölgelerin bulunduğunu gördük. FETÖ'cülerin künyelerini bir kontrol ederseniz altından 28 Şubat çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

"17-25'ten sonra dahi FETÖ'yle münasebeti kesmediler"

"FETÖ'nün destekçilerini ararsanız 90'lı yılların siyasi ortamını, bürokrasisini, iş hayatını bulursunuz." ifadesini kullanan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayet ve basiret olmasaydı Türkiye'nin 100 yıl geriye gideceğini, ülkenin manda idaresine gireceğini belirtti.

17-25 Aralık'ın bir milat olduğunu belirten Arslan, CHP'nin bu tarihten sonra dahi FETÖ ile münasebetini kesmediğini, giderek artırdığını söyledi. Arslan, şöyle devam etti:

"2013 sonrasındaki seçimlerin tümünü şöyle bir kontrol edin ve hatırlayın CHP seçimlerde kimlerle ittifak etti. Pensilvanya ile Kandil ile Türkiye düşmanı kim varsa aynı cephede buluştular. HDP'nin eş başkanı açık açık yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti ile gizli ittifak yaptıklarını artık açık açık ve şeffaf olmaları gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine öyle tutuştular ki. Buradan soruyoruz, ey Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile açık ve şeffaf bir ittifak yapacak mısınız?"

Kongreye Ankara milletvekilleri Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız ile Emrullah İşler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.