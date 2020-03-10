AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi

57 dakika önce

AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.

AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.

Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve AK Parti Ankara milletvekillerinin de katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.

Seçim sonucunda 155 oyun tamamını alan Mehmet Tümer, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi

AK Parti, Ankara, Bala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:19 Kaynak: AA
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