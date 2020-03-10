AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi - Son Dakika

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AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi
57 dakika önce
AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:19 Kaynak: AA
AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.
Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve AK Parti Ankara milletvekillerinin de katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.
Seçim sonucunda 155 oyun tamamını alan Mehmet Tümer, yeniden başkan seçildi.
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