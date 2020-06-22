AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirerek AK Parti'nin Türkiye ve Balıkesir'de yaptığı hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran 2020 yılıyla birlikte ülkede ardı ardına yaşanan olumsuzluklara rağmen, AK Parti hükümetinin millete hizmet noktasında gerekenleri yaptığını söyledi. Başaran en son Covid-19 pandemisi sürecini aldıkları tedbirlerle en az hasarla yeni normalleşme sürecine girildiğini kaydetti. İl Başkanı Ekrem Başaran AK Parti'den ayrılarak kurulan siyasi partileri de değerlendirerek onlarla işleri olmadıklarını söyledi. Başaran, "Bizim partimiz içinden ayrılarak kurulan yeni oluşumların bize zararı olmaz, biz kendi işimize bakıyoruz" dedi.



İl Başkanı Ekrem Başaran: "Balıkesir'de teşkilat olarak tek vücut hareket ediyoruz"



Düzenlenen değerlendirme toplantısına Balıkesir'e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekillerinin de uyum içinde çalışarak hizmet üretme noktasında canla başla çalıştıklarını söyledi. Başaran, "Balıkesir milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, teşkilatlarıyla Balıkesir'in ortak hedefleri doğrultusunda hareket etme kabiliyeti yüksek bir il. Teşkilat olarak tek vücut olarak hareket etmenin, Ankara nezdinde nasıl olumlu sonuçlar ve geri dönüşler getirdiğini gördük. Etkili bir koordinasyon, sorunlara ciddiyetle yaklaşmanın, muhataplarla verimli bir iletişim ve işbirliğinin Balıkesir için açamayacağı kapı yok. Bu birliktelik Balıkesir'i olduğu noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Bu yaklaşımla Balıkesir'in menfaatine olan konular bakanlıklar nezdinde öncelikli hale gelmesi sağlandı. Balıkesir'in birçok noktasında beklemeye alınan projeler tekrar gündeme alındı. Hızlı tren, istasyonun taşınması, yeni yol projeleri gibi Balıkesir'e yeni vizyon katacak projeler ise kabul gördü ve planlamaya dahil edildi. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu konular hakkında somut adımları peyder pey göreceğiz" diye konuştu.



İl Başkanı Ekrem Başaran: "Yeni oluşumların bize zararı olmaz"



İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptığı değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularıyla toplantı devam etti. AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu yeni siyasi partilerle ilgili gelen soru üzerine İl Başkanı Ekrem Başaran, bu partileri muhatap almadıklarını kaydetti. Başaran, "Bizim partimiz içinden ayrılarak kurulan yeni oluşumların bize zararı olmaz, biz kendi işimize bakıyoruz. AK Parti yaklaşık 19 senedir bu ülkede iktidar. Ülkemizi 2001 yılından 2020 yılına kadar getirdiği nokta belli. Bizim insanımız vefalıdır. Bizim insanımız kendisine katma değer katan, kendisine hizmet edene ihanet etmez diye düşünüyoruz açıkçası. Onlar bir yol kazası gibi bizden ayrıldılar, gittiler. Yolları açık olsun. Yapacaklarını kendileri bilir. Biz kendi işimize bakıyoruz. AK Parti'nin hedefleri, planları, ülkemiz için düşündükleri çok şey var. Onlarla düşünüp, onlarla hemhal olmanın bize hiçbir faydası olmaz, açıkçası biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.



AK Parti Milletvekili Adil Çelik: "Bir yere gidecek olsam burası Edip Uğur'un yanı mı olur?"



AK Partili milletvekillerinin veya belediye başkanlarının yeni oluşumlara transfer olacağı konusunda da gelen soruyu milletvekilleri yanıtladı. AK Parti Milletvekili Adil Çelik kendi isminin sosyal medya ve bazı basın organlarında yeni oluşumlarla anılması üzerine yaptığı açıklamada, "Eski gazeteciler beni tanır, ne yapacağını, ne yapmayacağını iyi kötü bilir. Siyasete neden girdiğini, çizgisini, fikrini bilir. Ama benimle bir kere bile oturmamış, konuşmamış kimseler benim üzerinden niyet okuması yapıyorlar. Gazetecilik bu kadar kolay olmamalı. Tayyip Erdoğan cezaevindeyken, "Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz" diye manşetlerin atıldığı dönemde "bu adam çıksın, bunun arkasında siyaset yapacağım" dedim. Çok özür dilerim; başkanı olacağım, milletvekili olacağım demedim, bu adamın arkasından gideceğim dedim. Allah nasip etti bu uzun adamın arkasından yürümek bana nasip oldu. Bu şekilde yola çıkmış birisine söylenen söze bakın. Benim yeni oluşumlarla görüştüğüm şeklindeki haberlerin hiçbir gerçeklik zemini yok. Biz zamanında e-muhtırayı yemişiz, 367'yi yaşamışız, kapatma davasında bayrağı dimdik taşımışız, 15 Temmuz gecesi partiye ilk giden adam benim. Bu adam AK Partilidir. Ben siyaseti ya da milletvekilliğini ömür boyu yapma gibi bir düşüncem yok. Benim bir davam, kendime göre bir idealim var. Bunu gerçekleştirme imkanı bulduğum sürece, çağırıldığım, görev verildiği sürece ben bunu yaparım. Buyur dedikleri zaman da otururum. 2010 yılında istifa ettim, kenara oturdum. Bu süreçte biri çıkıp da AK Parti aleyhinde şunu dedi, şu çalışmayı yaptı diyemez. 2014 yılında bana hakaret edildiğini bildiğim halde ben yine gittim aday için değil AK Parti için çalıştım, oy topladım. Benim için önemli olan AK Parti'dir. Ben ona bakarım. Geri kalan çok da umurumda değil. Onun dışında Allah aşkına diyelim ki tanımıyorsun da "siyasetçi bunlar, ne yapacağı belli olmaz, fırıldak çevirirler, kendine siyasi ikbal ararlar" diye kendi kendine çıkarımda bulunuyorlar. Allah aşkına bir yere gidecek olsam bu Edip Uğur'un olduğu yer mi olur? Söylenen şeye bakın. Hani bir söz vardır "aslanı kediye boğdurmak" derler. Siz iktidar partisinde, AK Parti'de bu şerefe nail olacaksınız, bu hizmet imkanına kavuşacaksınız yüzde kaç alacağı, ne olacağı belli olmayan bir yerde kendinize gelecek arıyorsunuz. Hiçbir arkadaşımın böyle bir şey içinde olacağını düşünmüyorum, ayrıca biliyorum. Burada amaç yeni oluşumları popüler hale getirmek. Ne oluyor? Yüzde 1 bile olup olmayacağı partiyi siz AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayıyla yan yana getirip aslında onların değirmenine su taşınmış oluyor." ifadelerini kullandı.



AK Partili vekiller hizmetlerini değerlendirdi



AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Cengiz ve AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı. Toplantıda AK Partili milletvekilleri Balıkesir'e kazandırılan hizmetler noktasında muhalefet milletvekillerinden destek göremediklerini ifade etti. - BALIKESİR