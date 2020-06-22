AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirerek AK Parti'nin Türkiye ve Balıkesir'de yaptığı hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi, System.String[]

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirerek AK Parti'nin Türkiye ve Balıkesir'de yaptığı hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.


AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran 2020 yılıyla birlikte ülkede ardı ardına yaşanan olumsuzluklara rağmen, AK Parti hükümetinin millete hizmet noktasında gerekenleri yaptığını söyledi. Başaran en son Covid-19 pandemisi sürecini aldıkları tedbirlerle en az hasarla yeni normalleşme sürecine girildiğini kaydetti. İl Başkanı Ekrem Başaran AK Parti'den ayrılarak kurulan siyasi partileri de değerlendirerek onlarla işleri olmadıklarını söyledi. Başaran, "Bizim partimiz içinden ayrılarak kurulan yeni oluşumların bize zararı olmaz, biz kendi işimize bakıyoruz" dedi.


İl Başkanı Ekrem Başaran: "Balıkesir'de teşkilat olarak tek vücut hareket ediyoruz"


Düzenlenen değerlendirme toplantısına Balıkesir'e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekillerinin de uyum içinde çalışarak hizmet üretme noktasında canla başla çalıştıklarını söyledi. Başaran, "Balıkesir milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, teşkilatlarıyla Balıkesir'in ortak hedefleri doğrultusunda hareket etme kabiliyeti yüksek bir il. Teşkilat olarak tek vücut olarak hareket etmenin, Ankara nezdinde nasıl olumlu sonuçlar ve geri dönüşler getirdiğini gördük. Etkili bir koordinasyon, sorunlara ciddiyetle yaklaşmanın, muhataplarla verimli bir iletişim ve işbirliğinin Balıkesir için açamayacağı kapı yok. Bu birliktelik Balıkesir'i olduğu noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Bu yaklaşımla Balıkesir'in menfaatine olan konular bakanlıklar nezdinde öncelikli hale gelmesi sağlandı. Balıkesir'in birçok noktasında beklemeye alınan projeler tekrar gündeme alındı. Hızlı tren, istasyonun taşınması, yeni yol projeleri gibi Balıkesir'e yeni vizyon katacak projeler ise kabul gördü ve planlamaya dahil edildi. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu konular hakkında somut adımları peyder pey göreceğiz" diye konuştu.


İl Başkanı Ekrem Başaran: "Yeni oluşumların bize zararı olmaz"


İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptığı değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularıyla toplantı devam etti. AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu yeni siyasi partilerle ilgili gelen soru üzerine İl Başkanı Ekrem Başaran, bu partileri muhatap almadıklarını kaydetti. Başaran, "Bizim partimiz içinden ayrılarak kurulan yeni oluşumların bize zararı olmaz, biz kendi işimize bakıyoruz. AK Parti yaklaşık 19 senedir bu ülkede iktidar. Ülkemizi 2001 yılından 2020 yılına kadar getirdiği nokta belli. Bizim insanımız vefalıdır. Bizim insanımız kendisine katma değer katan, kendisine hizmet edene ihanet etmez diye düşünüyoruz açıkçası. Onlar bir yol kazası gibi bizden ayrıldılar, gittiler. Yolları açık olsun. Yapacaklarını kendileri bilir. Biz kendi işimize bakıyoruz. AK Parti'nin hedefleri, planları, ülkemiz için düşündükleri çok şey var. Onlarla düşünüp, onlarla hemhal olmanın bize hiçbir faydası olmaz, açıkçası biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.


AK Parti Milletvekili Adil Çelik: "Bir yere gidecek olsam burası Edip Uğur'un yanı mı olur?"


AK Partili milletvekillerinin veya belediye başkanlarının yeni oluşumlara transfer olacağı konusunda da gelen soruyu milletvekilleri yanıtladı. AK Parti Milletvekili Adil Çelik kendi isminin sosyal medya ve bazı basın organlarında yeni oluşumlarla anılması üzerine yaptığı açıklamada, "Eski gazeteciler beni tanır, ne yapacağını, ne yapmayacağını iyi kötü bilir. Siyasete neden girdiğini, çizgisini, fikrini bilir. Ama benimle bir kere bile oturmamış, konuşmamış kimseler benim üzerinden niyet okuması yapıyorlar. Gazetecilik bu kadar kolay olmamalı. Tayyip Erdoğan cezaevindeyken, "Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz" diye manşetlerin atıldığı dönemde "bu adam çıksın, bunun arkasında siyaset yapacağım" dedim. Çok özür dilerim; başkanı olacağım, milletvekili olacağım demedim, bu adamın arkasından gideceğim dedim. Allah nasip etti bu uzun adamın arkasından yürümek bana nasip oldu. Bu şekilde yola çıkmış birisine söylenen söze bakın. Benim yeni oluşumlarla görüştüğüm şeklindeki haberlerin hiçbir gerçeklik zemini yok. Biz zamanında e-muhtırayı yemişiz, 367'yi yaşamışız, kapatma davasında bayrağı dimdik taşımışız, 15 Temmuz gecesi partiye ilk giden adam benim. Bu adam AK Partilidir. Ben siyaseti ya da milletvekilliğini ömür boyu yapma gibi bir düşüncem yok. Benim bir davam, kendime göre bir idealim var. Bunu gerçekleştirme imkanı bulduğum sürece, çağırıldığım, görev verildiği sürece ben bunu yaparım. Buyur dedikleri zaman da otururum. 2010 yılında istifa ettim, kenara oturdum. Bu süreçte biri çıkıp da AK Parti aleyhinde şunu dedi, şu çalışmayı yaptı diyemez. 2014 yılında bana hakaret edildiğini bildiğim halde ben yine gittim aday için değil AK Parti için çalıştım, oy topladım. Benim için önemli olan AK Parti'dir. Ben ona bakarım. Geri kalan çok da umurumda değil. Onun dışında Allah aşkına diyelim ki tanımıyorsun da "siyasetçi bunlar, ne yapacağı belli olmaz, fırıldak çevirirler, kendine siyasi ikbal ararlar" diye kendi kendine çıkarımda bulunuyorlar. Allah aşkına bir yere gidecek olsam bu Edip Uğur'un olduğu yer mi olur? Söylenen şeye bakın. Hani bir söz vardır "aslanı kediye boğdurmak" derler. Siz iktidar partisinde, AK Parti'de bu şerefe nail olacaksınız, bu hizmet imkanına kavuşacaksınız yüzde kaç alacağı, ne olacağı belli olmayan bir yerde kendinize gelecek arıyorsunuz. Hiçbir arkadaşımın böyle bir şey içinde olacağını düşünmüyorum, ayrıca biliyorum. Burada amaç yeni oluşumları popüler hale getirmek. Ne oluyor? Yüzde 1 bile olup olmayacağı partiyi siz AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayıyla yan yana getirip aslında onların değirmenine su taşınmış oluyor." ifadelerini kullandı.


AK Partili vekiller hizmetlerini değerlendirdi


AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Cengiz ve AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı. Toplantıda AK Partili milletvekilleri Balıkesir'e kazandırılan hizmetler noktasında muhalefet milletvekillerinden destek göremediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 00:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'dan yeni oluşum değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei