AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran oldu

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına getirilen Ekrem Başaran görevi devraldı.



Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem Başaran, başkan adaylığı sürecinin büyük olgunlukla geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başaran, birlik ve beraberlikte devam edileceğini vurgulayarak, "Şimdi birlik, dirlik ve kardeşlik içinde yeniden yollara düşme vaktidir. Millete hizmet yolunda kardeşliğimizi güçlendirme vaktidir. Herkese çok teşekkür ederim, bu birlik ve beraberliğin inşallah seçimlere, ilerilere kadar yaşamasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Biz Balıkesir'de güçlü bir AK Parti teşkilatı oluşturarak, partimizin hizmetlerini gönüllere dokunacak tarzda ne kadar canlı bir şekilde aktarabilirsek bu davaya hizmet etmiş olacağız" dedi.



"Balıkesir'i daha iyi günlere taşıyacak politikaları üreteceğiz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "AK Parti gerçekten demokrasinin kendi içerisinde çok güzel yeşerdiği bir parti ve 18 yıldır bayrak değişimi işini hep tadında, kıvamında yapan değerli bir teşkilat. Bugün karşınızda beş milletvekilimiz, genel merkeze giden arkadaşlarımız, ilçe başkanımız, 10 tane belediye başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile milletimizin huzuruna basının vesilesiyle çıkmak üzere bir aradayız. Bir bayrak değişimi var. Şu ana kadar AK Parti'de 2002'den itibaren, kurulduğu 2001 yılından itibaren birçok arkadaşımız yönetimlerde il ve ilçe başkanı olarak görev yaptı. Önümüzde 2024'e kadar seçim olmayacağını düşünerek yeni bir teşkilatlanmaya gidiyoruz. Yerel yöneticiler olarak bize düşen milletimize hizmet etmenin, siyaset yapmanın ve milletimiz için ne faydalıysa onun önünü açmanın lisansını almış olduğumuz bir büyükşehir belediyesi var. Bunlar istişarelerle ve münazaralarla bugüne gelmiş birçok projemiz var. İnşallah dün mazbatasını alan il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ile beraber Balıkesir'i daha iyi günlere taşıyacak politikaları üreteceğiz. Bunu halkımız ile beraber paylaşarak, istişare ederek mahalle temsilcilerimizden başlayarak tamamen vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti, gerek hükumet yatırımları gerek bakanlıktan alınacak yatırımlar ve belediyenin bütçesiyle yapılacak hizmetlerle yapacağız. Bugün böyle bir resmi veriyor olmanın ve böyle bir partinin mensubu olmanın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin ekibinde olmanın onurunu hep beraber yaşıyoruz. Yeni seçilen arkadaşımıza başarılar diliyorum. Şimdiye kadar hizmet almış ve başkanlık yapmış Ahmet Sağlam kardeşimize ve seçimde bizimle birlikte yapmış olduğu üstün gayretinden, temsil ettiği görevde gösterdiği liyakatten dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından eski İl Başkanı Ahmet Sağlam, Ekrem Başaran'a görev beraatini verdi.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve partililer katıldı. - BALIKESİR