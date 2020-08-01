AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı bayramlaşmada buluştu - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı bayramlaşmada buluştu

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak düzenlediği bayramlaşma törenine sınırlı sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı bayramlaşmada buluştu, System.String[]

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak düzenlediği bayramlaşma törenine sınırlı sayıda teşkilat mensubu katıldı. İl Başkanı Ekrem Başaran tarafından düzenlenen bayramlaşmaya İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve milletvekilleri katılım gösterdi.

Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Bayramlaşma Töreninde pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ele alandı. İl Başkanı Ekrem Başaran ve milletvekilleri Balıkesir'e yapılan çalışmalar hakkında teşkilat mensuplarını aydınlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verilen bayramlaşmada kongre sürecine girildiği belirtilerek, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar dile getirildi.

Yücel Yılmaz:

"Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın"

AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz pandemi sürecinde de güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Yılmaz, "Hepinizin Kurban Bayramını en içten duygularla kutluyorum. Biz Balıkesir'in tanıtımını, reklamını ne kadar güzel yaparsak ve buradaki uyumu dışarıya yansıtırsak insanlar artık Balıkesir'i farklı konularla değil, gerçekten güzellikleriyle, yatırım bölgeleriyle, iş yapma kapasiteleriyle konuşulmaya başlıyor. Ben başta il başkanım ve milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Bu bayramda bayram havasında gerçekten insanların birbiriyle iletişiminin yüksek olduğu ve bunun Ankara'dan veya diğer illerden hissediyoruz. Kimsenin bunu bozmasına müsaade etmeden hizmetlerimizi en hızlı şekilde yapmak ve diğer illerle temasımızı en üst düzeyde kurmak hem teşkilatlarımızın, hem belediyelerimizin, hem milletvekillerimizin ortak gayesi olmalı. Balıkesir'imize bir nebze daha değer katmak, Balıkesir'deki her vatandaşın cebine biraz daha ekonomik katkı sağlamak, çocukların huzur içerisinde olmasını sağlamak, güvenli, sağlıklı, ekonomik şehir olmak için ortak gayede buluşmamız gerekiyor. Bu vesileyle hepimiz çok farklı işler yapıyoruz. Milletvekillerimiz bakanlıklardan yatırımlarımızı takip ediyor, devlet dairelerinde olan insanların işlerini liyakatle yapmasını sağlayıp onların takipçisi oluyor. Bizler yerel yönetimlerde insanlarımızın önünü açacak imar çalışmalarından temizliğe, güvenliğe her türlü çalışmaları yapıyoruz belediyeler olarak. Teşkilatlarımız bu işin neresinde dilecek olursak, teşkilatlarımız bunların hepsinin koordinasyonunu sağlamak, içeride insanların, vatandaşların temel sorunlarına kulak verip bunlara kalıcı çözümler üretmek, üretmekle ilgili politikalar geliştirmek. Bununla ilgili teşkilatlarımızın her biriminde işler var. Yani daha iyiyi nasıl yaparız, daha iyiyi yaptıktan sonra en iyisini nasıl yaparız bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. İnşallah kongremizi de yaptıktan sonra güçlü bir teşkilatla hep Balıkesir'i kişileri değil, sorunların köküne inip o sorunları nasıl çözeceğiz? Ahmet'e iş bulmak değil, bu işi en iyi kim yapan bunu tespit edip o insanlarla Balıkesir'i ayağa kaldırmak görevimiz olmalı. Artık şehirler yarışıyor. Önceden ülkeler yarışıyordu. Şu anda rekabet kendi etrafımızdaki iller olmak üzere, Türkiye'deki ve dünyadaki illerle alakalı. En son genel merkezden gelen bir çalışma raporunda Balıkesir'in pandemi sürecini iş birliği ve güç birliği içerisinde çok güzel yönettiği, ayrıca vatandaşın memnuniyet oranlarının da AK Parti'ye yönelik çok pozitif olduğu belirtildi. Bakanlıkların yaptığı çalışmaları vatandaşın hissettiği ifade edildi. Yapılanları anlatmak lazım. Bunları vatandaşın alakası olsa da olmasa da iş dünyasının yaşadığı rahatlık herkesin ekonomisine, cebine yansıyacak şeyler. Çok güzel şeyler yapıldı. Bunların hepsini anlatacak olan mahalle temsilcimizden mahalle başkanımıza, tüm teşkilatın birimleridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kurban bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

Katılım sınırlı oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ardından İl Başkanı Ekrem Başaran ve milletvekilleri de selamlama konuşması yaparak teşkilat mensuplarının bayramını kutladı. İl Başkanı Ekrem Başaran'ın ev sahipliğindeki Bayramlaşmaya İl Kadın Kolları Başkanı Sema Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve partililer katıldı. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı bayramlaşmada buluştu - Son Dakika
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