AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca "Öznemiz Balıkesir" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca, "Öznemiz Balıkesir" sloganıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, öznesi Balıkesir olan her konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Başaran, Balıkesir'e hizmet için yola çıktıklarını belirterek, "Balıkesir'in her noktasına ulaşmak, sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak, yapılan yatırımlarımıza yenilerini ilave etmek gayreti içinde olacağımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Halka hizmet Hakka hizmettir" mantığıyla hareket ettiklerini anlatan Başaran, şöyle konuştu:

"Milletimiz ve sizlerle birlikte Balıkesir'de güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ramazan ayında imkanı olanlar ile ihtiyacı olanları buluşturma gayretinde olacağız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Kovid-19 sürecinde Balıkesir'de sosyal destek programı çerçevesinde 30 milyon 500 bin lira, kısa çalışma ödeneği noktasında 187 milyon lira, nakdi ücret desteği noktasında 72 milyon lira, işsizlik ödeneği noktasında 53 milyon lira, normalleşme desteği noktasında da yaklaşık 24 milyon lira toplamda da yaklaşık 500 milyona yakın karşılıksız para vermişiz. Helali hoş olsun, keşke imkanlarımızın daha fazla olsa daha fazla verebilsek. Bu rakamlar sanayicilere ve işletmecilere verilenlerin dışındadır."

Başaran, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar umudun partisi olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Sosyal Politikalar Başkanı Nurten Aslan, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Tanaydın, Tanıtım Medya Başkanı Hüseyin İlhan, AK Parti İl Sekreteri Fatih Beyoğlu, İl Başkan Yardımcısı Bekir Yurttekin ve Yerel Yönetimler Başkanı Cüneyt Ermişler katıldı.