AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Türkan Buğra'nın yerine Meral Cengiz atandı.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni, System.String[]

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Türkan Buğra'nın yerine Meral Cengiz atandı.

Avlu Balıkesir Sergi Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, partinin İl Başkanı Ekrem Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram ve Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Törende konuşan Başaran, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da Genel Merkez'de yapılan istişareler sonucunda Meral hanım bu göreve layık görüldü, bu görev kendisine tevdi edildi. Önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız olan Türkan Buğra başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Eminiz ki Meral hanım da ondan devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için gelinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

Türkan Buğra da bunun bir bayrak yarışı olduğunu, bayrağı zamanı gelince bir başkasına devretmenin, birlik ve beraberliklerinin en güzel örneği olduğunu dile getirerek Cengiz'e başarılar diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ise "AK yürekli kadınlar ülkemize ve Balıkesir'imize güzel bir gelecek tasarlamak için her zaman çalışacak ve kadın politikaları üretecektir." diye konuştu.

Daha sonra Cengiz, tebrikleri kabul etti.

Balıkesir, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:47 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

Son Dakika

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor         
16:56
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti         
16:44
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
16:41
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı         
16:39
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı         
16:24
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı         
16:13
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır         
16:10
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü         
16:07
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla poz veren 67 yaşındaki usta sanatçı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla poz veren 67 yaşındaki usta sanatçı         
16:07
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı         
15:54
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı 1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı         
15:51
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor         
15:40
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı         
15:40
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı         
15:33
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı         
15:33
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor         
15:22
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak         
15:12
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu         
15:02
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek         
15:00
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı         
14:47
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor         
14:33
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor         
14:26
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı         
14:26
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı         
14:24
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı         
14:24
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti         
14:21
İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları         
14:14
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı         
14:06
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi         
14:05
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 17:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]