AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, kadın işçilerle birlikte kitap okudu - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, kadın işçilerle birlikte kitap okudu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Kütüphaneler Haftası'nı kadın işçilerle birlikte kutladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Kütüphaneler Haftası'nı kadın işçilerle birlikte kutladı. AK Parti Balikesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, 29 Mart-4 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) tarafından Sultan Alparslan Kültür Evi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Aydemir, katıldığı etkinlikte belediyenin kadın işçileriyle birlikte kitap okudu. Aydemir, okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin yetiştirilmesinde kütüphanelerin önemine dikkat çekerek kütüphanelerin yaşamsal alanlara dönüştürülmesi ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Kadınların bu noktada öncü olabileceğine değinen Aydemir, "Okuyan, üreten, düşünen nesil ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kitapların sihri, sözcüklerin dansı hayatınızdan hiç eksilmesin." dedi. Düzenlenen programda, Aydemir'e Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Dernek Başkanı Gülçin Savaşaneril Yurdakul, Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ozge Ozalp Guneri, Yeşilay Balıkesir Şubesi Başkanı Ömür Akyıldız, Obidev Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Yıldız ve Meclis üyeleri eşlik etti.

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