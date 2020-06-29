AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, şoför esnafıyla görüştü - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Kampüs Birlik Kooperatifinde görevli otobüs şoförleriyle bir araya geldi.

Aydemir, burada yaptığı konuşmada şoförlerin taleplerinin çözüme kavuşturulması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay ile görüştüğünü söyledi.

Şoförlerin yanında olduklarını belirten Aydemir, "Sizler böyle özveriyle çalıştıkça, vatanımıza, milletimize hizmet ettikçe bizler de sizlerin sorunlarınızı çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim kapım hepinize açık." dedi.

Şoför esnafı da desteklerinden dolayı Aydemir'e teşekkür etti.