AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Çağış Kampüsü'nde yurt inşaatlarını inceledi - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Çağış Kampüsü'nde yurt inşaatlarını inceledi

29.04.2022 16:53
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Çağış Kampüsü'nde yurt inşaatlarını inceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsü'nde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurt inşaatlarını inceledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsü'nde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurt inşaatlarını inceledi.

Milletvekili Canbey, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, rektör yardımcıları ve kurumların yetkilileri ile yurt bölgesini ve yeni yurt alanını gezdi.

İnşaat yapımında çalışan işçilerle sohbet eden Milletvekili Canbey, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Canbey, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimize büyük değer veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. BAÜN Çağış Kampüsü'nde her aşamasını takip ettiğimiz yurt projelerimizin etabının biri tamamlanmak üzere. İnşallah Ocak 2023'te tamamlamış ve hizmete girmiş olacak. Diğer etap inşaatı ise arkasından tamamlanmış olacak. Bir müjdeyi daha vermek istiyorum: 1000 kişilik bir yurt daha yatırıma alındı. Artırılacak kapasite ile 1316 öğrenciye hizmet verebilecek bu yurdumuzun da yapımına başlayacağız ve böylece yurtların hepsi tamamlandığında Çağış Kampüsü'müzdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt kapasitemizi 7 binin üzerine çıkarmış olacağız. Balıkesir'imize ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şehrimize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği rota doğrultusunda gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimizi bu büyük hizmetlere kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

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Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Çağış Kampüsü'nde yurt inşaatlarını inceledi - Son Dakika


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