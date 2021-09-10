AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriye ilişkin, "Biz Kurtuluş Savaşı'nda çocuğumuzla, yaşlımızla, gencimizle, kadınımızla büyük bir mücadele verdik. Topyekun bir destansı mücadele verdik. Bu mücadelenin ruhuna herkes uygun hareket etmek zorunda." dedi.

Canbey, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce gerçekleştirilen ve "üzeri siyah örtüyle kapatılan genç kızın zincirle bağlanması, ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasının" canlandırıldığı temsille ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajlarının olması gerektiğini vurguladı.

Törenlerde her türlü ayrıştırmadan ve kutuplaştırmadan uzak durulmasının önemine değinen Canbey, "Böyle bir törende maalesef gerçekten ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, gerçeği yansıtmayan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna uymayan maalesef bir mizansen yaşandı ve bu mizanseni de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, CHP'li Edremit Belediyesi ile birlikte orada gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Canbey, kurtuluş etkinliklerinin kurtuluş ruhuna uygun olması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz Kurtuluş Savaşı'nda çocuğumuzla, yaşlımızla, gencimizle, kadınımızla büyük bir mücadele verdik. Topyekun bir destansı mücadele verdik. Bu mücadelenin ruhuna herkes uygun hareket etmek zorunda. Böyle bir şey olur mu? Yani geliyorsunuz kurtuluş etkinliğinin ortasında kurtuluş ruhuna zarar veren, o mücadeleyi gerçekleştiren kadınlarımızın ruhuna zarar veren, onların özgürlük ruhuna zarar veren bir mizansenle kurtuluş etkinliği düzenliyorsunuz. Süreci takip edeceğiz. Vatandaşlar da bu duruma çok tepki gösterdi. Gördüğümüz bu görüntüler 28 Şubat zihniyetinin hala bize diri olduğunu gösterdi.

Maalesef bunun için üzgünüz ama herkesin, özellikle bu milleti yönetmeye talip olanların şunu bilmesi gerekiyor, önce milletin değerleriyle barışık yaşayacaksın, millete subliminal mesajlar vermeyeceksiniz, bu milletin ayarlarıyla, değerleriyle oynamayacaksınız. Süreç işliyor. Kaymakam merkeze çekildi. Mülkiye müfettişlerince soruşturmalar yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu soruşturmalar daha da genişleyecektir."

Temsilde bir kadının zincirle bağlanmasına tepki gösterilmişti

Dün Menderes Bulvarı'ndaki törende, ÇYDD Edremit Şubesi'nce gerçekleştirilen temsilde üzeri siyah örtüyle kapatılan genç kız zincirle bağlanmış, ardından efeler zinciri çözüp örtüyü açmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, duruma tepki göstererek, "Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır." ifadesini kullanmıştı. ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını, kentin kurtarılışını sembolize etmek istediklerini savunmuştu.