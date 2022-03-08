AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

08.03.2022 14:22
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlara sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

AK Parti olarak iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü yükseltmek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Canbey, toplumun huzuru ve geleceğin teminatı olarak gördükleri aile

birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürüttüklerini altını çizdi.

Milletvekili Mustafa Canbey, bütüncül bir yaklaşımla "sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmalarını yürüttüklerini ve bu amaçla birçok reformlar gerçekleştirdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"2012'de, 81 ilimizde açtığımız 'şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde' bugüne kadar 170 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021–2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hazırlığını yaptığımız yeni düzenlemeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Bandırma Belediyesinde çalışan bayan personele 'Kadınlar günü' izini Bandırma Belediyesinde çalışan bayan personele 'Kadınlar günü' izini BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı

Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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