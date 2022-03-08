AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlara sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

AK Parti olarak iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü yükseltmek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Canbey, toplumun huzuru ve geleceğin teminatı olarak gördükleri aile

birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürüttüklerini altını çizdi.

Milletvekili Mustafa Canbey, bütüncül bir yaklaşımla "sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmalarını yürüttüklerini ve bu amaçla birçok reformlar gerçekleştirdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"2012'de, 81 ilimizde açtığımız 'şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde' bugüne kadar 170 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021–2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hazırlığını yaptığımız yeni düzenlemeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."