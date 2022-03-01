AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi

01.03.2022 17:01
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki çalışmaları için Balıkesir'den Ankara'ya hareket eden Canbey'in kullandığı otomobil, gece saatlerinde Polatlı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yöne seyir halindeki tıra yandan çarptı.

Canbey, kazadan yara almadan kurtuldu.

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Son dakika haberi | AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi Son dakika haberi | AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

Milletvekili, Balıkesir, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi - Son Dakika
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