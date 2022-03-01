AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu.
TBMM Genel Kurulu'ndaki çalışmaları için Balıkesir'den Ankara'ya hareket eden Canbey'in kullandığı otomobil, gece saatlerinde Polatlı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yöne seyir halindeki tıra yandan çarptı.
Canbey, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
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