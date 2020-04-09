AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı - Son Dakika

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AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı
6 saat önce
AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.
AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.
Canbey, TBMM basın koridoruna gelerek Balıkesir ilinin limon kolonyasını dağıttı. Canbey, kolonyayı korona virüsünden gazetecilerin korunması amacıyla dağıttığını belirterek, Türkiye ve dünyanın korona virüsünden bir an önce kurtulmasını diledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:44 Kaynak: İHA
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