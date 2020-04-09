AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı - Son Dakika

Canbey, TBMM basın koridoruna gelerek Balıkesir ilinin limon kolonyasını dağıttı. Canbey, kolonyayı korona virüsünden gazetecilerin korunması amacıyla dağıttığını belirterek, Türkiye ve dünyanın korona virüsünden bir an önce kurtulmasını diledi.

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