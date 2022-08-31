AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Manyas ilçesini ziyaret etti.
İlçeye gelen Aydemir'i, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ve partililer tarafından karşıladı.
Partililerle ilçe binasında bir süre sohbet eden Aydemir, yaptığı konuşmada, ilçede doğal gaz çalışmalarına ekim ayında başlanacağını söyledi.
Esnafla bir araya gelen Aydemir, daha sonra Kaymakam Koray Çelik'i makamında ziyaret etti.
Aydemir, Kulak Mahallesi'ndeki makarna imalatı tesisi ziyaretinin ardından Tepecik ve Çamlı mahallelerine uğradı.
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