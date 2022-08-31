Esnafla bir araya gelen Aydemir, daha sonra Kaymakam Koray Çelik'i makamında ziyaret etti.

Partililerle ilçe binasında bir süre sohbet eden Aydemir, yaptığı konuşmada, ilçede doğal gaz çalışmalarına ekim ayında başlanacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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