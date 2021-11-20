AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur, esnaf ziyaretleri yaptı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Uygur'un iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf ziyaretleri yapmakta AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, vatandaşlarla selamlaşıp, hayırlı bereketli kazançlar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygur, esnaf ve sanatkar odası başkanlarıyla ve esnafla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Esnafın daima yanında olduklarını bildiren Uygur, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de esnaf odalarımızla istişare ederek bütün yetkili kurumlarımızla esnaflarımızın koşullarını iyileştirme noktasında gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bizler seçimden seçimde değil yılın her günü vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır. El ele gönül gönüle vererek hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."