AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi

6 saat önce

AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Necmettin Söğüt yeniden seçildi.

AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Necmettin Söğüt yeniden seçildi.

Balpınar Belediye konferans salonunda gerçekleşen kongreye katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda büyük gelişmeler gösterdiğini belirterek, "Sanayi savunmasında yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 70'e yükseldi. İşte bu yüzden bazıları çıldırıyor. Türkiye demokratikleşme konusunda çok daha iyi bir yerde. Üreten bir Türkiye var ve dinamik bir halkı var. Darbelere 'dur' diyen bir ülkeyiz artık." dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle çağ atladığını ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Geçmişte 'muhtar' olunamaz denilen kişi bugün Cumhurbaşkanı oldu. Sadece Türkiye'nin değil tüm ümmetin lideri. Emperyalistlere kafa tutan, karşılarında eğilmeyen bir liderimiz var. Bunun yanında her alanda çağ atlatan büyük projelerin altında da hamd olsun AK Partimiz var. Memleketimize hizmet etmeye ve dünyada da ülkemize yönelik her şer odağıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda Necmettin Söğüt yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile çok sayıda partili katıldı.

Balpınar, AK Parti, Türkiye, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın
İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü

Son Dakika Haberleri
22:02 Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu... - Son Dakika
22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak başta olmak üzere oluşturduğu riskleri kaygıyla takip ediyoruz" - Son Dakika
22:00 İran hükümeti: "Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz" - Son Dakika
22:00 Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi - Son Dakika
21:56 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 22:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]