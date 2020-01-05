AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Necmettin Söğüt yeniden seçildi.

Balpınar Belediye konferans salonunda gerçekleşen kongreye katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda büyük gelişmeler gösterdiğini belirterek, "Sanayi savunmasında yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 70'e yükseldi. İşte bu yüzden bazıları çıldırıyor. Türkiye demokratikleşme konusunda çok daha iyi bir yerde. Üreten bir Türkiye var ve dinamik bir halkı var. Darbelere 'dur' diyen bir ülkeyiz artık." dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle çağ atladığını ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Geçmişte 'muhtar' olunamaz denilen kişi bugün Cumhurbaşkanı oldu. Sadece Türkiye'nin değil tüm ümmetin lideri. Emperyalistlere kafa tutan, karşılarında eğilmeyen bir liderimiz var. Bunun yanında her alanda çağ atlatan büyük projelerin altında da hamd olsun AK Partimiz var. Memleketimize hizmet etmeye ve dünyada da ülkemize yönelik her şer odağıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda Necmettin Söğüt yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile çok sayıda partili katıldı.