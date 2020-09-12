AK Parti Banaz İlçe Başkanı Eşref Çelik, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Banaz İlçe Başkanı Eşref Çelik, 7. İlçe Olağan Kongresinde yapılan seçimle yeniden göreve seçildi.
Banaz Kültür Sarayında gerçekleşen kongreye Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir ve partililer katıldı.
Kongrede tek adayla yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı Eşref Çelik, göreve seçildi.
Çelik'in yönetiminde şu isimler yer aldı:
"Gürkan Arıkan, İbrahim Akarsu, Muzaffer Kara, Orhan Çelik, Şadan Torlak, Nuri Meral, Mustafa Öz, İbrahim Gündüz, Yusuf Karahan, Mehmet Ali Çelik, Fadime Metin, Fatma Özcan, Ramazan Işık ve Mustafa Yalçın"
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:21 - Kaynak: AA
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