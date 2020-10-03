Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi - Son Dakika

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bandırma İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Doğan ilçe başkanı seçildi.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bandırma İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Doğan ilçe başkanı seçildi.

Bandırma AK Parti 7. Olağan Genel Kurul toplantısı Grand Asya Hotel'de gerçekleşti.

Kongreye, MKYK ÜYESİ Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Milletvekilileri Mustafa Canbey, Belgin Uygun, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir BüyükŞehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ak Parti il başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, delegeler ve Vatandaşlar katıldı.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan "Yaşadığımız covid-19 salgını dolayı dolayı ertelenen kongremizi bugün burada gerçekleştiriyorum. ilçe teşkilatımız kurucu üyelerimiz eski dönemde ise vatanımızı ve partimize kurulduğu günden bugüne kadar emeklerinin geçmiş abilerime kardeşlerime bugün burada gördüğüm için çok mutluluk duyuyorum. AK Parti olarak büyük bir aileyiz partimiz 19 yıllık iktidarına her türlü muhtıra ve darbe girişimleri karşısında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dik duruş sergilemiş ve demokrasi dışı girişimleri milletimizle birlikte bertaraf etmiştir. 19 yıllık AK Parti iktidarımız boyunca Bandırma'da ulaşımda, sağlığa, Eğitim'den kültür ve sanata kadar birçok alanda yüzlerce yatırım yapıldı. Bu hizmet yarışında görev alan eski ilçe Belediye başkanımıza yönetim kurulu üyelerimize Gençlik Kolları başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize Mahalle temsilcilerine il ilçe meclis üyelerine sandık görevlisi arkadaşlarıma ve Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza eşekkür ederim 7. Olağan kongremize partimize ve ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Doğan ilçe başkanı seçildi. - BALIKESİR

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi
Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi
Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi
Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi

Mehmet Doğan, Balıkesir, Bandırma, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan güven tazeledi - Son Dakika


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