AK Parti Bartın Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Bartın ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Bartın Kültür Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak her zaman "önce tevazu, hizmet, gayret, önce millet, önce memleket" dediklerini söyledi.



Partilerinin belediye başkan adaylarını kuyumcu hassasiyetiyle belirlediğini ifade eden Enç, şöyle konuştu:



"Adaylarımızı duygusallığa yer vermeden, akli yöntemlerle belirledik. Sizden özellikle rica ediyorum, aranıza fitne fesat girmesine izin vermeyin. Bizim kendimizden başka rakibimiz yok. Biz bir olacağız, beraber olacağız, kenetleneceğiz. Bartın'a hizmet için yola çıkacağız. Aday olamayan arkadaşlar 'memleket, devlet, Bartın' bilinciyle aday olan arkadaşın yanında zıpkın gibi duracak. Birbirimize kenetleneceğiz, safları sıklaştıracağız ki aramıza şeytan girmesin. Arkamızda siz teşkilatlarımız olduktan sonra bizi hiçbir güç deviremez. 31 Mart'ta gönül belediyeciliği Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği kazanacak. Bartın'a güzel günler gelecek."



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da yerel seçimlerle Bartın'da yeni bir başlangıcı hep beraber gerçekleştireceklerini söyledi.



AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde en iyi şekilde çalışacaklarını belirterek, "31 Mart akşamı zafere ulaşacağız. Bu seçim her seçimden önemli. Bu seçimde her birimiz Recep Tayyip Erdoğan olmalıyız." diye konuştu.



Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz ile ilçelerden Ulus Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun, Amasra Belediye Başkan adayı Uğur Timur ve Kurucaşile Belediye Başkan adayı Zihni Sayın, beldelerden Hasankadı Belediye Başkan adayı Zeki Erdoğan, Kozcağız Belediye Başkan adayı Mustafa Karaman, Abdipaşa Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez ve Kumluca Belediye Başkan adayı İsmet Ertuğrul sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

