AK Parti Bartın'daki Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Bartın Teşkilatı düzenlediği toplantı ile Bartın'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, 25 ve 26. Dönem Antalya Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Enç, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkan Turhan Kalaycı, il, ilçe ve belde teşkilatları ile partililer katıldı. Toplantıda partinin Bartın İl Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkan Adayı Uğur Timur, Ulus Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uzun, Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Mehmet Zihni Sayın, Kozcağız Belediye Başkan Adayı Mustafa Karaman, Hasankadı Belediye Başkan Adayı Zeki Erdoğan, Abdipaşa Belediye Başkan Adayı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkan Adayı İsmet Ertuğrul kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtılan adaylardan Hasankadı ve Abdipaşa adaylarının 3 dönem kuralına takılmalarına rağmen yeniden aday gösterildikleri görüldü.



Toplantıda konuşan AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, "Bizler hizmete talibiz hizmet etmeye devam edeceğiz. Samimi olacağız. Tevazu sahibi olacağız gayret sahibi olacağız. Zaman bir olma birlik olma zamanıdır. Değerli gönüldaşlarım AK Parti'ye verilen bir oy sanmayın sadece size yol hastahane okul olarak geri dönecek AK Parti'ye verilen bir oy zulümden kaçan Arakan'da ki kardeşlerimize bir çorba olarak gidecektir. AK Parti'ye verilen bir oy Somali'de Sudan'da ölmek üzere olan sabilere AŞ olarak gidecektir. Biz sadece kendi şehirlerimizin seçimini yaptığımızı düşünmeyelim. Kapı kapı ev ev sokak sokak dolaşmalıyız . 31 Mart yerel seçimlerinde kadın kollarımıza gençlik kollarımıza ve diğer yönetimlerimize güvenimiz tamdır. Özellikle yeni atanan değerli kardeşim Evren hanım ve yönetimine başta ben ve yönetimim olarak her zaman yanında olacağımızın sözünü sizlerin karşısında veriyorum. Biz annelerimize teyzelerimize ablalarımıza kız kardeşlerimize güveniyoruz. Gençler. Kurban olduğum gençler başımızın tacı geleceğimizin güvencesi gençlerimize, yiğitlerimize, evlatlarımıza güvenimiz tamdır. Bu seçim her zamankinden önemli biz bu zamana kadar liderimizin yükünü almamız lazım diyorduk. Bugün öyle demiyoruz bu seçimde her birimiz Recep Tayyip Erdoğan olmalıyız diyoruz" dedi" dedi.



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise şunları söyledi: "31 Mart yerel seçimleri için önümüzde artık 2,5 aylık bir zaman kaldı. Adaylarımız bu zaman zarfında yola koyulacaklar. Allah'ın izniyle ve milletimizin, Bartınlılarımızın takdiriyle millete ve Bartın'a hizmet yolunda yeni bir başlangıcı hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Bugün gördük ki AK Parti'nin Bartın'a kazandırdığı bu salon artık Bartın'ımıza yetmiyor. Demek ki ak belediyecilikle birlikte Bartın'a yeni bir kültür merkezi daha kazandırmamız gerekiyor. İnşallah Bartın'a bunu da kazandıracağız. Cumhur İttifakının karşısında ittifak yapmaya çalışanlar var. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu çok iyi görüyoruz. İnşallah milletimiz 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakına bağlılığını gösterecek, ülkemizin bekası, milletimizin geleceği için ve ülkemizin daha güçlü olması için gerekeni yapacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bartın'ın daha fazla zaman kaybetmeye ihtiyacı yok. Belediye hizmetlerini de işin içine katarak Bartın'da gönül kardeşliği kurup Bartın'a en güzel hizmetleri vereceğiz ve Bartın'ımızı bir yıldız gibi parlatacağız."



AK Parti 24, 25 ve 26. Dönem Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Gökçen Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara iletti. Yerel seçimlerin önemine değinen Enç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Sizlerden beklentimiz çok büyük. O nedenle biz bir hizmet partisiyiz. Hizmet dendiği zaman akla Recep Tayyip Erdoğan ve belediyeleri geliyor. Bartın'da da AK belediyeciliği inşallah sizlerle buluşturacağız. 2004'den buyana yerel seçimlerde partimizin sloganlarında hep milletimiz olmuştur. 2004'de o kadar kötü miras aldık ki toparlamak için o dönem 'Yerel Kalkınma Başlıyor' sloganını kullandık. 'Kalkınma Önce Yerelden Başlar' dedik. 2009 seçimlerinde 'İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet', 2014 seçimlerinde de 'Daima Millet, Daima Hizmet' sloganını kullandık. Bu seçimlerde de 'Tevazu, Samimiyet, Gayret, Önce Millet, Önce Memleket' sloganını kullanıyoruz. Dikkat ederseniz yaptığımız her slogan milletle ilgili. Aday belirle sürecinde de Bartınlılarla birlikte tüm adaylarımızı belirledik. Hiçbir duygusallığa yer vermeden, tamamen akli yöntemlerle çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda da adaylarımız ortaya çıktı. Sizlerden rica ediyorum. Aranıza fitne ve fesadın girmesine vermeyin. Bizim en büyük rakibimiz yine biziz. Bizim başka rakibimiz yok. Kenetlenelim. Bir ve beraber olalım. Sonra Bartın'a hizmet için yola çıkacağız. Aday adayı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aday olamayan arkadaşlar önce memleket, önce millet bilinciyle aday olan arkadaşlarımızın yanında duracaklardır. Belediye Başkan Adaylarımızdan da bir istirhamım olacak Çevreye duyarlı, kültür ve sanat üreten, kadın ve gençlik alanlarını destekleyici projelerle dünya şehirleriyle yarışan marka şehirleri oluşturabileceğimiz iller oluşturmalarını istiyoruz. Bu süreçte hepimiz davamıza sahip çıkacağız. Birbirimize kenetlenmezsek bu seçimden zaferle çıkamayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimlerden zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır." - BARTIN

