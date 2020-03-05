AK Parti Bartın İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bartın İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Bartın İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Bartın İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Bartın İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Bartın İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiği belirtildi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçerken, milletin şehit ve gazi acılarıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki 5 grup başkanvekili, 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP grup başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız."

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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