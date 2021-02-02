AK Parti Bartın İl Yürütme Kurulu belli oldu - Son Dakika

AK Parti Bartın İl Yürütme Kurulu belli oldu

02.02.2021 13:23
AK Parti Bartın İl Yürütme Kurulu belli oldu, System.String[]

??????? AK Parti İl Başkanlığı İl Yürütme Kurulu belirlendi.

??????? AK Parti İl Başkanlığı İl Yürütme Kurulu belirlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından İl Yürütme Kurulunda görev dağılımının yapıldığı bildirildi.

İl Başkanı Turhan Kalaycı başkanlığındaki İl Yürütme Kurulu şu kişilerden oluştu:

"Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Orhan Ağdacı, Teşkilat Başkanı Hüseyin Demirci, Seçim İşleri Başkanı Fatih Akdemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Yıldırım, Dış İlişkiler Başkanı Ayşe Kaya, İl Sosyal Politikalar Başkanı Mukaddes Bilgin, Yerel Yönetimler Başkanı Dinçer Çavuşoğlu, Ekonomik İşler Başkanı Ayhan Dönmez, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayhan Tepe, Mali ve İdari İşler Başkanı Fahrettin Özkaya, AR-GE Başkanı Gökser Çağdaş, İl İnsan Hakları Başkanı Göksel Candan, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı İbrahim Aldıraklı, İl Sekreteri Savaş Ercan."

Hüseyin Demirci, Yürütme Kurulu, AK Parti, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bartın İl Yürütme Kurulu belli oldu - Son Dakika


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