AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali Özdemir 'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali Özdemir 'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'in TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirterek gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdiklerini belirtti.


Bartın'a spor alanında yaptıkları yatırımlarla altın yılları yaşattıklarını ve spor yatırımları sayesinde Bartınlı milli sporcu sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:


"Bartın Gençlik Merkezi, 500 Seyirci Kapasiteli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, bünyesinde farklı spor dalları için 8 ayrı salon bulunan Bartın merkezde çok amaçlı kapalı spor salonu, Amasra, Kurucaşile ilçemiz ile beldelerimize 7 tane spor salonu yaptık. Yine ilçe, belde ve il merkezimize FİFA standartlarında 7 adet futbol sahası, halı saha ve sosyal tesisleri, çok sayıda okula açık spor tesisleri kazandırdık. Şimdi de aşırı kullanım sonucu yıpranan Ömertepesi sentetik çim yüzeyini yeniliyoruz."


Özdemir de Tunç'a gençlik ve spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, meclis çalışmalarında kolaylık diledi.

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Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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