AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneğini (BOED-DER) ziyaret etti.

Tunç, Bartın Merkez Gölbucağı Mahallesi'ndeki Engelsiz Sanat Evindeki ziyarette dernek başkanı Berna Şengün ve dernek yönetim kurulu üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle görüştü.

Engellilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Tunç, engelli çocuklarla da sohbet etti.

BOED-DER Başkanı Şengün de Tunç ve beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun'a ziyaretlerinden ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, derneğin etkinlikleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.