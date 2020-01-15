AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti

6 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Merkez İlçe Başkanı Ümit Aksakal, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve bazı teşkilat mensuplarıyla esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Esnaflarla yaptığı sohbette, her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduklarını ve teşkilat olarak sadece seçimlerde ziyaret etmediklerini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman esnaf ve vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Halkımızın arasından hiç çıkmadık. Bir taraftan Bartın'a büyük yatırımların kazandırılması için gecemizi gündüzümüze katarken, diğer taraftan Meclis'teki çalışmalarımızla Bartın'ı Ankara'da en güzel şekilde temsil etmenin onurunu yaşadık."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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