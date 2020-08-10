AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan inceleme - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesinde atıksu arıtma tesisi inşaat şantiyesinde incelemede bulundu.

Tunç, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Eyüpustaoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Hikmet Çalık ve İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Saraç ile bir araya gelerek ilçedeki çalışmaları değerlendirdi.

Yapımı devam eden atıksu arıtma tesisi inşaatı şantiyesini de ziyaret eden Tunç, burada inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede alt yapı çalışmaları, cadde düzenlemelerinin ardından yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak önemli bir çevre yatırımı olan arıtma tesisinin tamamlamasıyla ilçenin ortasından geçen Ulus Çayının kirlenmekten kurtulacağını söyledi.

Ulus Belediye Başkanı Uzun da doğa kenti ilçelerine yapılan hizmetlere verdiği destek ve ziyaretinden dolayı Tunç'a teşekkür etti.