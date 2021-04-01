AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Ulus'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesini ziyaret etti.

Ulus İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Tunç, daha sonra Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'a ziyarette bulundu.

İlçeyi hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını söyleyen Tunç, "Yapılan yatırımlarla ilçenin çehresi değişti. Doğa kenti Ulus'umuzu yatırımlarımızla geliştiriyoruz. Hem merkezi hükümet yatırımları hem de belediye yatırımlarıyla ilçemiz hem turizm hem de sanayi alanında hak ettiği noktaya gelecek." diye konuştu.

???????Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da eşlik etti.