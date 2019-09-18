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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, yol çalışmalarını inceledi

1 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın-Arıt yol yapım çalışmalarını inceledi.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın-Arıt yol yapım çalışmalarını inceledi.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 36 kilometrelik Arıt bölgesi yolunun Bartın'ın önemli yatırımlarından biri olduğunu ve çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.

Yol yapımının başlangıcından bu yana müteahhit değişiklikleri, itirazlar ve açılan davalara rağmen büyük mesafe alındığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Keşke bu yargı süreçleri bizi engellememiş olsaydı. Diğer yol çalışmalarımızda yargı süreçleri olmadığı için çalışmalarımızı çok çabuk bitirdik. Ama Arıt yolunda yargı kararları aşaması bizim işimizi çok engelledi. 4 tane müteahhidin işi birbirine devretmiş olması işin bugünlere kalmasına neden oldu. Ama şunu bilelim AK Parti iktidarına kadar bu yola kazma vurulmadı. Bu nedenle başka partilerden ahkam kesenler daha önce iktidara gelmişti ama iktidarları döneminde Arıt yolunu hiç hatırlamadı. Zor arazi şartları nedeniyle çok sayıda menfez, duvar ve sanat yapılarına sahip olan Bartın-Arıt yolu kamulaştırma bedelleri hariç 200 milyon lirayı aşıyor. Bu yolu biz hatırladık, kazmayı biz vurduk. İnşallah herkesin gördüğü gibi biz de bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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