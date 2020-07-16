AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu başkanı seçildi - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu başkanı seçildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu başkanlığına seçildiğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu başkanlığına seçildiğini bildirdi.

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Tunç, yazılı açıklamadsında, 2007'den bu yana görev aldığı ve önceki dönemde de başkanvekili olarak görev yaptığı komisyonun Meclisin en yoğun çalışan ihtisas komisyonlarından biri olduğunu belirtti.

Adalet Komisyonun, hukuk inşa eden bir ihtisas komisyonu olduğunu ve üyelerinin tamamının yeni dönemde de hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile başlayan güçlü Meclis döneminde Adalet Komisyonunun önemi daha da artmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren kanunlar başta olmak üzere kamu hukuku ve özel hukuku ilgilendiren tüm temel kanunların ve bu kanunlardaki değişiklik tekliflerinin görüşüleceği Adalet Komisyonu TBMM'nin en aktif çalışan komisyonudur. Yeni yasama döneminde, demokratik hukuk devletini daha da güçlendirecek, insan hak ve hürriyetlerini daha da genişletecek, terörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak yasama çalışmalarına imza atmak için çalışacağız. Bize güvenen milletimizin güvenine layık olmak, güven veren bir adalet sisteminin inşasına destek olmak dilek ve temennisiyle Adalet Komisyonunun yeni üyelerini ve başkanlık divanına seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Tunç, Komisyon Başkanvekilliğine Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Komisyon Sözcülüğüne Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katip Üyeliğe de Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'un seçildiğini aktardı.

AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu başkanı seçildi - Son Dakika
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