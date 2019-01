AK Parti Başkale Gençlik Kollarından Örnek Davranış

AK Parti Başkale Gençlik Kolları Başkanı Şahin Karaman ile partililer, ilçenin Örmetaş ile Çamlık mahallesindeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtarak, onlarla bir süre sohbet etti. Burada bir açıklama yapan AK Parti Başkale Gençlik Kolları Başkanı Şahin Karaman, öğrencilerin mutlu olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin her anlamda mutlu olmasını istiyoruz. Bizler eğitim öğretime birey olarak katkı sağlamak istedik. Her ne kadar öğrencilerimiz AK Parti iktidarlarında eğitim malzemelerine hiçbir maddiyat ayırmadan hayatlarına devam etse de bireysel gelişimleri için hepimizin üzerine düşen görevler var. Yaptığımız çalışma ile kırsal mahalle okullarımıza kırtasiye yardımında bulunduk" dedi.Öğrencilerin mutluluklarının kendilerine en büyük referans olduğunu ifade eden Karaman, "Biz bireysel olarak çocuklarımıza katkı sağlamak için bu işe koyulduk. Gençlik kollarımız her şeyden önce sorumluluklarını bilen bir yapıdadır. Bu nedenle bizlere bu konuda en büyük heyecan verecek hediye, öğrencilerimizin mutluluğu ve duasıdır. Şu ana kadar 151 öğrencimize kırtasiye malzemesi ulaştırdık. Hedefimiz 500 öğrenciye ulaşmak. AK Parti Başkale Gençlik Kolları olarak bundan sonra da sorumluluklarımızın bilinci ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN