AK Parti Başkale İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Başkale İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı.

İlçedeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı kongrede, Muğdat Saruhan yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İl Başkanı Türkmenoğlu, burada yaptığı konuşmada kongrelerin partiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Pandemi sürecinde AK Parti hükümetinin çalışmaları ve Başkale'ye yönelik yapılan hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendiren Türkmenoğlu, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

.