Son Dakika Haberleri: AK Parti Başkan Adayı Baydar'dan 18 Mart Mesajı

AK Parti Başkan Adayı Baydar'dan 18 Mart Mesajı

1 saat önce

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Başkan Adayı Baydar'dan 18 Mart Mesajı, System.String[]
AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladığını ifade eden Baydar, "Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden doğuşudur. Ordusu ile birlikte yediden yetmişe tüm halkın savunma konumundayken taarruza geçtiği Çanakkale Direnişi, halkın şeref abidesi olmuştur. Bir ulusun kaderini değiştiren bu zafer sonrası Türk Milleti, 18 Mart 1915'te tarihteki şanlı yerini almıştır. Çanakkale harbi, aziz milletimizin sayıca devasa büyüklükte olan düşman ordularını bozguna uğratması üzerinden bir asır geçse de hafızalardan silinmeyen bir direniştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ise milletimizin azmi, vatan sevgisi, bağımsızlık mücadelesi, birlik ve beraberlik ruhudur. Geleceğimizi inşa edecek olan nesillerimizin, bizlere emanet edilen bu yüce vatana aynı inanç ve bağlılıkla sahip çıkacaklarına olan inancım sonsuzdur. Bu nesil, 15 Temmuz'da da hürriyetine ve bağımsızlığına göz dikenlere karşı verdiği mücadele ile vatanına bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz vatanımızı bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canı pahasına vatanını koruyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Ardahan, Çanakkale Zaferi, AK Parti, Güncel
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