AK Parti Baskil İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Baskil İlçe Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan kongreye, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve partililer katıldı.

Kongrede salon düzenlemesi ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde mesafeli oturma sistemine de dikkat edilerek seçime geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde, geçerli oyların tamamını alan Murat Öztekin AK Parti Baskil Gençlik Kolları Başkanı seçildi.