AK Parti Batman Başkanı Akif Gür, yapımı devam eden külliyede incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Necat Nasıroğlu adına yapımına başlanan külliyede incelemede bulundu.

Batman'ın Esentepe Mahallesi'nde yapımına başlanan külliyede incelemelerde bulunan Gür, proje hakkında şantiye sorumlusu Cengiz Turan'dan bilgi aldı.

Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan külliyede 8 bin kişilik ibadet alanının dışında kültür merkezi, millet bahçesi, kütüphane, Kur'an kursu, taziye evi, gasılhane ve otopark gibi çeşitli sosyal donatıların yer alacağını söyledi.

Külliyenin Batman'ın simge yapısı olacak şekilde tasarlandığını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Bölgenin yapısal formlarını, malzemelerini, taşı, ahşabı geleneksel olarak yansıtan modern bir külliye olacak. İşlevsel ayırımlar ve bütünlükler detaylı olarak düşünülmüş ve günün her saatinde yaşayan dinamik bir meydanla tüm yapılar birleştirilmiş olacak. Gerektiği zaman iç içe geçen, gerektiği zaman ayrılan işlevleri barındıran binalar, halkın her kesimine hitap edecek şekilde olacak. Külliye ilimizi temsil edecek ve geleceğe bırakılacak en güzel eserlerden birisi olacak. Ben bu noktada şehrimize her açıdan artı değer katacak bu eserin talimatını veren ve her aşamasını dikkatle takip eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum."