AK Parti Batman Gençlik Kollarından çocuklara yönelik etkinlik - Son Dakika

Gür, çocukların birer çiçek olduğunu belirterek, onları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yaş pasta kesilen etkinliğe katılan AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan , aileler ile görüştü, sorunlarını dinledi.

Bir salonda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe katılan 100 çocuğa oyuncak hediye edildi.

AK Parti Batman Gençlik Kolları Teşkilatı yetim ve down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

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