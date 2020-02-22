AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

6 saat önce

AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, AK Parti iktidarlarının yaptığı çalışmaları anlattı.

Partilerinin 19 yıldır yaptığı çalışmalarla bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırdığını ifade eden Özdemir, "2000 yılı ve öncesi Batman'da kaç köyün yolu asfalttı? Kaç köyün köy içi yolları parke taşıydı? Kaç köyün içme suyu vardı? Neredeyse yok diyecek miktardaydı. Şu anda asfalt olmayan köy yolumuz yok. Fark bu kadar net ortada. Ne demiştik, hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Geçmişte Batman'da sağlık alanında insanlar doğru düzgün ameliyat bile olmuyordu. Şu anda Türkiye'nin hangi ilinde sağlık konusunda ne imkan varsa Batman ve ilçelerimizde de o imkan var." dedi.

Geçmişte AK Partiyi kapatmak için girişimlerde bulunulduğuna değinen Özdemir, halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durduğunu ve bu tür girişimlerin üstesinden geldiklerini aktardı.

Türkiye'de partilerine yönelik birçok olumsuz girişimlerin olduğuna değinen Özdemir, "Biz demiştik ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu memleketin ve coğrafyanın AK Parti hareketine ihtiyacı vardır. Biz burada omuz omuza durarak güçlü olacağız ki mazlum Müslüman coğrafyası da dimdik ayakta durabilsin." diye konuştu.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de partilerinin birçok badire atlattığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda büyük ekonomik saldırılarla karşılaştık. Bu saldırının püskürtülmesinin tek bir sebebi vardır. O da güçlü lider ve güçlü kadrolardır. Geçen hafta gezi olaylarıyla ilgili şeyler duyduk. Sanıklar için kararlar verildi. Bir hukukçu olarak bunu özümseyemedim. Polis araçlarını ve özel mülkiyeti taşlayanlara, yakıp yıkan bir zihniyete beraat kararının verilmesine ben saygı duymuyorum."

Gür, vatandaşın canına ve malına kastedenlerin beraat verilmesi kararına saygı duymadığını da bildirdi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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