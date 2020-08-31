AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den yazar Işıl Özgentürk'e tepki - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'e tepki gösterdi.

Özgentürk'ün köşe yazısında Batmanlı kadınlar için kullandığı ifadelerin iftiralarla dolu olduğunu belirten Gür, şöyle konuştu:

"Özgentürk, bugünkü köşe yazısında Batmanımız ile ilgili gayri ahlaki, iftiralarla dolu, gerçekle alakası olmayan, etik dışı bir yazı kaleme almış ve tüm Batmanlı hemşehrilerimizi edep dışı bir şekilde itham etmiştir. Batman halkından derhal özür dilemesini beklediğimiz edepsiz ve ahlaksız söylemleri kendi iç dünyasının tezahürü olan sözde yazarı ve yazıyı yayınlatan gazeteyi kınıyorum. TCK'da tanımlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işleyen zihniyete karşı yasal yollara başvurulacağının bilinmesini isterim."