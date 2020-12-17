AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Batman'a 18 yılda sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldı" - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Batman'a 18 yılda sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldı"

17.12.2020 15:56
AK Parti Batman İl Başkanı Gür:

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, AK Partinin 18 yıllık iktidarı döneminde tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirdiğini belirterek, yatırımlardan Batman'ın da nasibini aldığını söyledi.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, AK Partinin 18 yıllık iktidarı döneminde tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirdiğini belirterek, yatırımlardan Batman'ın da nasibini aldığını söyledi.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, AK Parti hükümetleri döneminde Batman'da yapılan sağlık yatırımlarının 2002 dönemi öncesi Batman'a yapılan yatırımları fersah fersah geçtiğini kaydetti. Gür, AK Parti iktidarından önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyrukların olduğunu hatırlatarak, "Parası olmayanların hastane kapılarından geri çevrildiği, bebeklerin ve cenazelerin rehin tutulduğu bir Türkiye vardı. Artık o günleri ülke olarak geride bıraktık. Batman'a 18 yılda sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldı. Devlete ait hastaneleri tek çatı altında toplandı. Özel kuruluşlardan yararlanma imkanı getirildi. Kamu veya özel demeden hastanelerin kapısı herkese açıldı. Yeni sağlık tesislerinin yapımı, hastanelerin tıbbi cihaz kapasitesinin artırılması ve yenilenmesi, hasta yataklarının nitelikli hale getirilmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi için bütçeden sağlığa ayrılan pay yükseltildi. Hastanelerimiz modern imkanlara ve fiziki şartlara haiz, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından da birinci sınıf hastaneler haline getirildi. Türkiye sağlıkta önemli bir ivme yaşadı. Batman ve ilçelerinde son teknolojiye sahip, modern sağlık tesisleri yapıldı. Yeni hastaneler inşa edilirken mevcut hastanelerimizin bakımı da yapılıyor, sağlık personeli ihtiyacı de ortadan kaldırılmaktadır. MR ve BT cihazı bulunmayan Batman'da bu sebeple başka illere yapılan hasta sevkine son verildi. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel konforları ile buluşturuldu. Hasta odalarımızı nitelikli yani içinde tuvaleti, banyosu ve en fazla iki hasta yatağı olan konforlu odalara dönüştürüldü, dönüştürülmeye de devam ediliyor. Ayrıca yatırım programına alınan ve bir Şehir Hastanesi niteliğinde olacak 500 yataklı yeni hastanemiz ile ilgili de süreç işlemekte ve Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi inşallah 2023'te hizmete açılacaktır. Sağlık ocakları sistemindeki aksaklıklar ve verimsizlikleri gidermek üzere aile hekimliği uygulaması hayata geçirildi. Böylece her vatandaşın en kolay ulaşabildiği noktada bir aile hekimi oldu. Acil durumlarda vatandaşımızın imdadına yetişmek için 112 acil servislerinde devrim niteliğinde yatırımlar yapıldı, bugün Batman'ın her köşesine acil sağlık hizmeti ulaştırıldı. Batman'da 112 acil istasyon sayısı 1'den 23'e, 112 acil ambulans sayısı 1'den 41'e çıkarıldı. AK Parti olarak her şeyin en iyisine layık olan Batman'ımız, ülkemiz ve milletimiz için, memleket işi gönül işi diyerek hizmet üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Yatırımların memleketimize kazandırılmasında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, milletvekilimize, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: Batman'a 18 yılda sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldı

AK Parti, Batman, 112, Gür, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Batman İl Başkanı Gür: 'Batman'a 18 yılda sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldı' - Son Dakika


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